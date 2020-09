Bolzano, sette biciclette sulla strada del cantiere: rimozione e multa

BOLZANO. Avere una bicicletta non dà una "patente" per sottrarsi al Codice della Strada. Sette biciclette sono state rimosse dopo l'intervento della polizia municipale ieri, 10 settembre, in via Alto Adige.

Erano state lasciate da diversi giorni in una rastrelliera all'altezza del civico 10 nonostante lo specifico divieto che segnalava la necessità di lasciare libero il passaggio a seguito dei lavori nell'attiguo cantiere.

In assenza di targa la contravvenzione è stata applicata alle singole biciclette. I proprietari, una volta dimostrato di essere tali, dovranno pagare 29,40 euro (se effettueranno il versamento entro cinque giorni) e le spese previste per la rimozione forzata.