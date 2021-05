Bimba di otto mesi diventò strabica per le percosse, genitori condannati a Bolzano

BOLZANO. Due genitori, lui cinquantenne e lei di 34 anni, sono stati entrambi condannati con rito abbreviato a tre anni di reclusione (uno in più di quanto chiesto dalla Procura) dalla giudice bolzanina Carla Scheidle per lesioni personali aggravate in concorso tra loro.

I due erano accusati di avere provocato alla loro figlia di appena otto mesi, scuotendola violentemente e ripetutamente, delle emorragie cerebrali e retiniche tipiche della sindrome nota a livella medico come "shaken baby" (bambino scosso in inglese, ndr).

Da queste gravi lesioni era anche derivato l'indebolimento permanente della vista ed in particolare uno strabismo.