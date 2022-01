Biancofiore: “Il centrodestra ha bisogno di un partito di raccolta come la Svp”

BOLZANO. "Dico un sì convinto al rilancio del centrodestra attraverso l'idea espressa oggi di Matteo Salvini, della fondazione di un grande partito Repubblicano liberale, sulle orme del Gop party americano". Lo afferma Michaela Biancofiore, parlamentare CI e membro della dirigenza nazionale. "Sono contenta - prosegue - stia già reagendo innanzi alle falsità dilaganti circa suoi presunti fallimenti, perlopiù espresse dalle stesse persone che lo osannavano per il 40% delle europee e che non hanno un voto. Brutta razza l'essere umano. Credo però che più che una federazione bisognerebbe trovare la forza, l'ambizione e il coraggio di dar vita ad un vero e proprio Sammelpartei (partito di raccolta, ndr.) alla tedesca, come la Südtiroler Volkspartei altoatesina, cioè un partito unico con all'interno tutte le anime portatrici di pensieri e valori compatibili". "

Se si continua con partiti paralleli nella stessa aerea, non si fa altro che procrastinare litigi per la supremazia. Salvini e Meloni dicono di fatto la stessa cosa, lampante agli occhi del nostro popolo - dopo l'uscita di scena della Forza Italia a trazione berlusconiana, trafitta dall'entourage del presidente , prima vittima insieme a Draghi del romanzo Quirinale: il centrodestra va rifondato".

"Credo sia venuto il momento di dar vita davvero al partito unico della nazione del quale si narra da anni e per farlo tra Salvini e Meloni pace sia. Sono i nostri campioni che possono e devono avere ruoli diversi".