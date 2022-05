Bandiere Blu: sono tutte in Trentino le 12 della Regione, Baselga di Piné ne conquista tre

TRENTO. Sono tutte in Provincia di Trento le dodici Bandiere blu assegnate alla Regione Trentino Alto Adige. Baselga di Pinè può vantarsi di ben tre bandiere blu: Alberon, Lido e Bar Spiaggia.

In Trentino ci sono anche la località Piazze a Bedollo, Porto Camarelle a Bondone, Alle Barche-Al Pescatore-Riviera a Calceranica al lago, Lido-Spiaggetta a Caldonazzo, Lido Marzari a Lavarone, Spiaggia di Levico a Levico Terme, San Cristoforo a Pergine Valsugana, Spiaggia Roncone a Sella Giudicarie, Spiaggia di Tenna a Tenna.

In Italia 210 Comuni premiati.

Sono 210 i Comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili, assegnato dalla Fondazione per l'educazione ambientale (Fee), ong internazionale con sede in Danimarca.

I Comuni premiati sono 9 in più rispetto ai 201 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati. Ottengono la Bandiera Blu anche 82 approdi turistici.

Le 14 new entry fra i Comuni sono Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobio in Piemonte, Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Budoni in Sardegna, Furci Siculo in Sicilia, Pietrasanta in Toscana. Non sono stati confermati quest'anno San Mauro Cilento e Sapri in Campania, Ventotene nel Lazio, le Isole Tremiti e Otranto in Puglia.



I criteri per l'assegnazione della Bandiera Blu sono assoluta validità delle acque di balneazione, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d'educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d'utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile.