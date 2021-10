Azienda sanitaria trentina, sospesi tutti i dipendenti no vax

TRENTO. "L'Azienda sanitaria ha sospeso tutti i dipendenti che non hanno osservato l'obbligo vaccinale. Per le Rsa sono ancora in corso una quota di valutazioni. Per i cosiddetti responder che hanno presentato documentazione clinica a supporto della mancata vaccinazione si stanno facendo accertamenti". Lo ha detto l'assessora alla salute Stefania Segnana, in risposta ad un question time presentato da Fratelli d'Italia.

"Man mano che questo accertamento prosegue, il Dipartimento prevenzione dell'Apss comunica al datore di lavoro, al Dipartimento prevenzione e al diretto interessato, il provvedimento di sospensione", ha aggiunto Segnana.