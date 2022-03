Auto finisce con il cofano sotto un camion sull'A22

BRESSANONE. Incidente stradale con una macchina, un furgone e un camion coinvolti in mattinata, attorno alle 10.40, sulla A22, in corsia sud, all'altezza di Bressanone. L’auto è finita con il cofano sotto il cassone del mezzo pesante.

Sul posto la Croce bianca per soccorrere i feriti, la cui gravità non è nota. I vigili del fuoco di Bressanone e di Varna sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e i lavori di ripristino della sede stradale. Assieme a loro Polizia stradale e ausiliari dell’A22.