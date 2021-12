Auto a fuoco in A22: l’automobilista riesce a salvarsi

BOLZANO. Questa mattina, 13 dicembre verso le 5 e mezza, le squadre dei Vigili del Fuoco del Corpo Volontario di Egna e del Corpo Permanente di Bolzano sono state chiamate per un incendio di un’autovettura sulla corsia sud dell´A22 tra Egna e Salorno.

L'autista è riuscito a fermare l'auto in una piazzola d'emergenza e di mettersi in salvo in tempo.

All'arrivo delle prime forze d'intervento, la macchina era già stata avvolta completamente dalle fiamme.

L'incendio è stato spento in breve tempo, ma il veicolo è stato completamente danneggiato. Sul posto sono accorsi anche la Polizia stradale e il servizio strade dell'A22. (foto vigili del fuoco di Egna)