Assalto notturno al bancomat (con esplosione) in Alto Adige

BOLZANO. Torna a colpire la banda dei bancomat: assalto la scorsa notte a Collepietra, in val d'Ega.

Ignoti hanno fatto esplodere verso l'una di notte lo sportello automatico della filiale Raiffeisen, che si trova nel centro del paese.

La detonazione ha causato danni ingenti ed è stata sentita da numerosi abitanti del centro.

L'ammontare del bottino non è ancora noto, indagano i carabinieri per capire se si tratta di una delle bande che già in passato avevano messo a segno numerosi colpi in Alto Adige.