Dro, complesso intervento dei vigili per spegnere l’incendio di un cassonetto interrato

DRO. Laborioso intervento ieri alle 23.20 per i vigili del fuoco volontari,allertati per un incendio che ha interessato, a Dro, un cassonetto interrato che conteneva carta. Per poter spegnere l'incendio è stato necessario forzare l'apertura e bagnare il materiale tramite mandata con manichetta.

La difficoltà maggiore era rappresentata dal fatto che il cassonetto è completamente interrato e non vi è altra possibilità di intervenire se non quella di riempire il contenitore con acqua, ma le dimensioni e la profondità (due metri) hanno reso necessario il rifornimento tramite la rete di idranti.