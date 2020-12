Arco piange la morte di Umberto Zanin, scultore e uomo di cultura

ARCO. È scomparso serenamente dopo una malattia che l'ha portato via in pochi giorni, circondato dall'affetto dei suoi cari Umberto Zanin. Aveva 92 anni ed era un personaggio molto conosciuto per la sua attività artistica e culturale.

Aveva fondato l'associazione di studi storici Il Sommolago, anche casa editrice che ha prodotto un'infinità di pubblicazioni, il Gruppo Arti visive di Arco e il Circolo Scacchi Alto Garda. Era anche uno stimato scultore.

Di origini nonese, era cresciuto a Trento e si era trasferito ad Arco per lavoro: per 25 anni era stato capotecnico dell'Enel, responsabile per l'Alto Garda. Un anno fa era rimasto vedovo della sua amata Antonietta, compagna di una vita.