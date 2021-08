Allagata la strada della Maza, chiuso il collegamento fra Arco e Nago: colpa delle abbondanti piogge

ARCO. Il maltempo continua a imperversare sul Trentino, anche se le precipitazioni sembrano aver calato di intensità. I disagi delle abbondanti piogge delle scorse ore però non cessano, anzi sono in continuo aumento, soprattutto quelli alla circolazione stradale.

Nell’Alto Garda è stata chiusa al traffico la strada della Maza che collega Arco a Nago, praticamente la direttrice principale per chi proviene dall’asta dell’Adige ed è diretto in Busa. La decisione è stata comunicata dalla polizia locale ed è stata presa a causa della presenza di grossi quantitativi di acqua piovana sulla sede stradale. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.