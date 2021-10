Ledro, il sostituto non si trova: pazienti invitati a cercare un altro medico

LEDRO. A Ledro non si trova un medico che prenda il posto del dottor Alex Patton, che si trasferisce lasciando molte preoccupazioni tra i suoi assistiti. Il caso è stato segnalato anche alla nostra rubrica “Dillo al Trentino” e ne abbiamo scritto pochi giorni fa.

Ora arriva la risposta del Comune di Ledro. “Nonostante l'impegno protratto fino all'ultimo giorno utile per individuare un nuovo professionista, l'Azienda sanitaria invita gli assistiti che fino a ieri erano seguiti dal dottor Alex Patton, a scegliere un nuovo medico, mediante un comunicato affisso presso il centro servizi sanitari di Bezzecca e una lettera che arriverà alle famiglie nei prossimi giorni”.

Per cercare di limitare i disagi e garantire agli utenti le prestazioni urgenti in questo delicato periodo di transizione, l’amministrazione comunica che su richiesta dell'assessore Vania Molinari martedì 2 novembre è stato attivato il servizio di guardia medica presso l'ambulatorio di Bezzecca dalle 9.30 alle 15.30.

Il sindaco e la giunta comunale - si legge nella nota – “consapevoli che il disservizio è legato alla carenza di medici che si ripercuote in molte realtà locali e nazionali, intendono proseguire nell’impegno di mantenere alta l'attenzione dell'assessorato provinciale e dei vertici di Apss su quanto sia necessario garantire la presenza di un medico sul nostro territorio che possa dare continuità ai bisogni legati alla salute dei nostri concittadini”.

L'amministrazione comunale inoltre invita i medici che si prenderanno in carico gli assistiti di Ledro, a garantire l'assistenza in ambulatorio sul nostro territorio, per agevolare soprattutto gli anziani, le persone fragili e coloro che non hanno la possibilità di spostarsi in autonomia.

A tal fine mette a disposizione gli ambulatori di proprietà di Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto.

Per le informazioni necessarie per la scelta del nuovo medico contattare lo sportello anagrafe sanitaria di Riva del Garda.