“La Sarca tutta nuda”: successo per la raccolta dei rifiuti abbandonati lungo il fiume

ALTO GARDA. Un successo di partecipazione ma anche “di peso” a giudicare dalla quantità di rifiuti abbandonati e raccolti dalla tenacia e dalla buona volontà di decine e decine di volontari. E così va in archivio con grande soddisfazione di organizzatori (l’Associazione Rotte Inverse) e volontari anche l’edizione 2022 de “La Sarca Tutta Nuda”, iniziativa che coinvolge le comunità che vanno da Campiglio a Torbole sul Garda, per ripulire gli argini del fiume Sarca dai rifiuti che ne offuscano la bellezza.

«Manifestazioni come queste - commenta l’assessore provinciale all’ambiente, Mario Tonina - non solo vanno incoraggiate ma meritano tutta la nostra attenzione e rispetto perché è proprio partendo dall’esempio individuale, che diventa in questo caso azione collettiva, che si rendono efficaci le nostre azioni in difesa dell’ambiente». Non solo raccogliere e dividere i rifiuti che inquinano gli argini del fiume - spiegano gli organizzatori - perché “La Sarca Tutta Nuda” è prima di tutto un cammino di sensibilizzazione verso tematiche ambientali ed ecologiche fatto di serate di incontri, dibattiti e laboratori.

Un’impresa, quella promossa domenica 15 maggio, iniziata alle 8 con i ritrovi programmati comune per comune dove sono state “formate” le squadre, munite di guanti e sacchi per la raccolta. Mezza giornata di “duro” lavoro per poi festeggiare questa nuova vittoria in difesa dell’ambiente con un pranzo sociale e l’arrivederci al prossimo appuntamento.