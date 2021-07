A Ledro tornano le domeniche di “Piazza Preistoria”: musica live, racconti e danze. Inizia il trentino Johnny Mox

LEDRO. Torna "Piazza Preistoria", il format culturale/musicale nel parco del Museo delle Palafitte di Ledro. Già l'anno scorso Donato Riccadonna e i suoi collaboratori "palafitticoli" hanno proposto 8 domeniche pomeriggio e la cosa ha funzionato molto bene, raccogliendo un buon interesse del pubblico prenotato. Quest'anno si replica.

Domenica 11 luglio alle 16 inizia il live di Johnny Mox che racconterà anche la sua esperienza con il progetto "Stregoni", il cui film "Senza voce" sta girando in Italia su varie piattaforme riscuotendo notevole interesse. L'artista trentino presenterà il suo set con loop e suoni sperimentato durante i numerosi live in giro per l'Italia partendo dal suo ultimo “Future is not coming – but you will” del 2018 fino alla consacrazione quasi religiosa di “Spiritual Void” e “Help”. Dopo il suo set live, ci sarà spazio per l'ospite Alessandro Achilli con la presentazione progetto “Genesi. Dal presente alle diverse origini. La storia della valle di Ledro raccontata dal DNA” e ci saranno anche i responsabili del Parco Archeo natura di Fiavè.

Domenica 18 luglio sarà invece la volta di "Patria prossima Patria remota - parole e canzoni tra Emilia e Mongolia" con Massimo Zamboni e Cristiano Roversi. Il grande artista italiano dei CCCP e dei CSI porterà all'ombra delle Palafitte uno spettacolo musicale e anche raccontato per presentare i suoi viaggi in Mongolia e nelle terre emiliane, ad esplorare varie umanità.

Domenica 25 luglio invece sarà il duo dei Morisco di Piergiorgio Veralli, volto noto della testata giornalistica del TGR RAI, ad aprire lo spettacolo di Piazza Preistoria. Seguirà Domenico Iannacone, il noto giornalista RAI con “I racconti dell’anima. Che ci faccio qui a Ledro?”.

Domenica 8 agosto doppio appuntamento. Prima Candirù presenterà con la lettrice Chiara Benedetti la sua “Teoria del Colore”, il suo ultimo lavoro musicale in omaggio a Vincent Van Gogh. Dopo il duo trentino, spazio alla musica italiana con Olly Riva in acustico con l'aiuto di Willy, bassista degli Shandon. Un fuori programma di alto livello. Olly racconterà e suonerà i suoi 25 anni di carriera nella musica indipendente italiana.

Domenica 22 agosto, dopo la pausa ferragostana, sarà la volta dei The Virgin di Rovereto che presenteranno il loro rock in versione acustica.

Domenica 29 agosto la kermesse si chiuderà con la Fanfara Tigre, giovane combo della Valle dei Laghi e la loro musica balkano-folkeggiante che affiancheranno Mario Acampa, giornalista di RAI Gulp.

A tutti gli spettacoli sarà presente Rockabout Web Radio, la radio dell’associazione Sonà che registrerà l’evento per mandarlo in podcast disponibile gratuitamente dal giorno dopo.

Gli eventi sono gratuiti ma è meglio prenotare allo 0464 508182 o museo.ledro@muse.it