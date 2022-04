Alla scuola italiana Alcide De Gasperi in Cile i rappresentanti della comunità trentina

TRENTO. Si è tenuto alla scuola italiana "Alcide De Gasperi" di La Serena in Cile un importante incontro tra gli studenti e il direttore della Fondazione museo storico del Trentino, Giuseppe Ferrandi. Erano presenti anche alcuni rappresentanti della comunità trentina. Ad accogliere la delegazione il direttore della scuola, Carlos Slomp. Con loro anche Carla Dallapè, consulente in Cile per la Provincia autonoma di Trento.

La scuola italiana de La Serena è nata nel 1991 e conta 680 studenti e 55 insegnanti. La scuola ricopre l'intero ciclo educativo, dalla scuola d’infanzia fino alle scuole superiori. La scuola è diventata anche un polo di forte attrazione culturale. Al porto de La Serena sbarcarono centinaia e centinaia di famiglie trentine in tre ondate: nel 1951, e nel 1952 e, l’ultima, nel 1953. In occasione dell’incontro è stato firmato un protocollo d’intesa tra la Fondazione Museo storico del Trentino e la Fondazione della scuola italiana de La Serena. In uno dei punti più importanti si legge: «Il presente accordo esprime la volontà di favorire la partecipazione la collaborazione fra le due istituzioni nella realizzazione di progetti formativi».

Una visita importante, dunque, quella della delegazione trentina, che consolida i rapporti tra i trentini del Cile e de La Serena.