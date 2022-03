Alimenti senza etichetta, i Nas sequestrano 40 chili di prodotti in un ristorante di Salorno

SALORNO. Quaranta chili di prodotti a base di carne non etichettati e confezionati senza alcuna indicazione su provenienza, scadenza e conservazione. I carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Trento li hanno trovati e sequestrati in un bar-ristorante di Salorno.

Il sequestro avviene nell’ambito della campagna di controlli sulla ristorazione condotta su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri Tutela della salute di Roma e dai Nuclei AS dipendenti, che hanno ispezionato diversi esercizi della Bassa Atesina dove si somministrano alimenti e bevande.

Gli alimenti di dubbia origine sono stati tutti sottoposti a sequestro.

Al titolare dell’esercizio è stata contestata la violazione delle norme in materia di sicurezza alimentare (D.Lgs. 193/2007) per il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene e per l’omissione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP (hazard analysis and critical control points - analisi dei rischi e punti critici di controllo). I Carabinieri hanno informato l’autorità sanitaria. La norma violata prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000.