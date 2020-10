Addio a Mirko Toller: piccolo, grande guerriero. Zalone: «Da lassù mandaci il tuo sorriso»

TRENTO. Nel 2016 era diventato un personaggio popolare, protagonista di uno sport televisivo con Checco Zalone per far sapere che esiste una rara malattia genetica chiamata Sma. Mirko Toller, affetto da questa grave patologia che si chiama atrofia muscolare spinale, è morto ieri (1 ottobre), dopo alcuni giorni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Aveva 17 anni e frequentava l’Istituto tecnico Industriale a Trento.

Proprio Checco Zalone è stato tra i primi a voler ricordare Mirko con un messaggio affidato al suo profilo Facebook ufficiale: «Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno», ha scritto Zalone ieri sera. Un ricordo commovente che è stato in brevissimo tempo condiviso da centinaia di fan dell’attore pugliese e accompagnato da altrettanti messaggi di cordoglio.

Mirko Toller e Checco Zalone assieme per la ricerca «Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno». Questo il messaggio con cui Checco Zalone, che con lui aveva girato questo spot dedicato alla ricerca scientifica sulla Sma, ha voluto salutare Mirko Toller, 16 anni, di Segonzano, morto per lA sMA.

Tantissimi messaggi anche sul profilo Facebook dedicato a Mirko, il “Mirko Toller Official Fan Club”. Mirko era un appassionato youtuber, e dal suo canale “Mirko e Linda show” raccontava, con il suo sguardo speciale sul mondo, la quotidianità insieme alla sorella.