A22 ad una sola carreggiata al Brennero per controllare chi arriva dall’estero

BOLZANO. Su indicazione della Polizia di Stato, a partire dalle 18 di oggi, venerdì 17 dicembre, e fino a nuove direttive, Autostrada del Brennero ridurrà ad una le corsie della carreggiata sud in prossimità del confine di Stato in ingresso in Italia.

La decisione è stata presa in modo da favorire il controllo delle disposizioni recentemente adottate dal Governo Italiano per contenere i contagi da Covid-19.

Un'ordinanza de governo, come si ricorderà, impone una stretta a tutti gli arrivi dall'estero con quarantena di cinque giorni per i non vaccinati e tampone obbligatorio per gli immunizzati,