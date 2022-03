A cena senza il green-pass: nove sanzioni

BOLZANO. I militari della compagnia Carabinieri di Egna hanno eseguito un’attività ispettiva presso un noto esercizio commerciale di Bronzolo, trovando diverse irregolarità nell’applicazione delle norme anti-covid.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile – si legge in una nota – sono intervenuti per un normale, consueto controllo all’ora di cena ma si sono trovati davanti una situazione poco regolare e hanno concluso l’ispezione con nove contestazioni di violazioni delle norme ”anti-covid”.

I carabinieri di Bronzolo avevano controllato molte volte il locale, il cui gestore aveva ripetutamente e pubblicamente dichiarato che non avrebbe controllato i “green-pass” agli avventori in quanto riteneva le norme ingiuste e contro la privacy.

Nelle fasi del controllo di documenti e “green-pass” ci sono stati momenti di tensione con i soliti contestatori “no-pass” o “no-vax” (c’è sempre un “no-qualcosa” quando arrivano i carabinieri e si sente odore di sanzioni…) che hanno iniziato a filmare i militari accusandoli di attività illegittima.

Nove sono state le violazioni contestate. Sette avventori erano intenti a cenare pur non essendo per loro possibile accedere in quanto privi di certificazione. Inoltre sono stati sanzionati il gestore e la titolare poiché il primo era privo di “green-pass” e la seconda non aveva controllato i codici “QR” né ai dipendenti né agli avventori.

Sono ovviamente in corso valutazioni da parte dei carabinieri sull’ipotesi di chiedere la sanzione amministrativa accessoria della chiusura di giorni dieci all’autorità competente che è la Provincia autonoma.