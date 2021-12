A Bolzano scende in piazza il fronte pro vax

BOLZANO. Una risposta di piazza alle piazze No Vax e No Green Pass che in questi mesi hanno contraddistinto molte città. Ieri sera (6 dicembre) a Bolzano è sceso in piazza il fronte che sostiene i vaccini e le misure per vincere la lotta contro il Covid.

L'iniziativa era promossa da “Noi/Wir pro vax”, che ha lanciato anche una petizione su change.org. Tra gli organizzatori Stefania Gander, Andrea Casolari, Luca Crisafulli, Ennio Chiodi, Nadia Mazzardis, Enzo Nicolodi e Rosalba Leuzzi.

In prima fila il sindaco Renzo Caramaschi con la fascia tricolore: “Ho voluto esserci per rappresentare quei bolzanini che hanno creduto nella scienza e si sono vaccinati per proteggere se stessi e gli altri”.

Ognuno un cartello: “Io sono vaccinato per proteggere i più deboli”, “Io sono vaccinato perché i miei figli possano andare a scuola”, “Io sono vaccinato perché le attività restino aperte”, “Io sono vaccinato e sono qui per mia mamma e mio papà”.