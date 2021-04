A Bolzano flop dei no mask

BOLZANO. Dopo l'exploit di domenica scorsa a Brunico, con 500 persone a sfilare senza mascherina per le vie del centro, e dopo la protesta di due giorni fa a Bressanone, oggi i no mask erano attesi alla prova del capoluogo.

Dove però la chiamata a raccolta della Freie Netz, la rete libera sudtirolese, non ha sfondato. Anzi. Erano una cinquantina secondo le forze dell’ordine, un centinaio secondo gli organizzatori, i partecipanti alla manifestazione oggi pomeriggio a Bolzano per dire no alle mascherine, ma anche ai vaccini e all’obbligo di tamponi, ovvero alle misure che governo e Provincia stanno attuando per frenare l’epidemia di Covid.

Partiti dalla stazione a valle della funivia di San Genesio, hanno percorso le passeggiate del Talvera, via Museo, via Portici per concludere la protesta in piazza Municipio. Molti senza mascherina, ma altri l’hanno invece indossata, come le autorità avevano invitato a fare.

Lungo il percorso erano presenti le forze dell’ordine che non sono intervenute.

Il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi alla vigilia era stato categorico: “Una protesta sbagliata e da irresponsabili. Nonostante la curva dei contagi stia scendendo, non è il momento di abbassare la guardia”.