Pechino, Goggia dei miracoli: è argento. Favola Delago: storico bronzo altoatesino

PECHINO

PECHINO. Sofia Goggia e Nadia Delago centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa libera femminile: la sciatrice bergamasca, infortunatasi gravemente a Cortina il 23 gennaio, fa il miracolo e vince l'argento, staccata di 16 centesimi dalla vincitrice, la svizzera Corinne Suter (tempo di 1'31"87), autrice di una parte finale straordinaria quando sembrava spacciata.



































Nadia Delago, l'abbraccio con Nicol all'arrivo e l'esultanza sul podio olimpico La gardenese ha centrato il terzo posto dietro Sofia Goggia nella gara vinta dalla Suter (foto Ansa / Epa)

La sciatrice gardenese strappa invece il bronzo (+57 centesimi). Ed è ottima la prova anche delle altre due azzurre Elena Curtoni, quinta dopo l'illusione del podio tutto azzurro per buona parte della gara, e Nicol Delago, undicesima.





































Italia da leggenda a Pechino: nella discesa argento di Sofia Goggia e bronzo di Nadia Delago Straordinaria Goggia, è argento a 23 giorni dall'infortunio. Bronzo Nadia Delago, oro alla Suter

"Ho dato tutto quello che ho potuto. Alla fine sono felice del mio risultato perchè essere qui alle Olimpiadi dopo la mia caduta a Cortina non era affatto sicuro". Sono le prime parole di Sofia Goggia, dopo l'argento nella discesa olimpica. "E' sempre una medaglia, una grande medaglia, una medaglia incredibile considerando le condizioni degli ultimi 20 giorni - racconta - Ho sempre detto a me stessa che se fossi riuscita a superare la prova che ero stata chiamata ad affrontare dopo Cortina, probabilmente la gara in sè sarebbe stata la parte più facile. Ho trovato una forza incredibile dentro di me, sono felice di aver dato tutto oggi e di essere riuscita a ottenere un'altra medaglia".