Inter, l’arrivo di Correa “spinge” il trentino Pinamonti all’Empoli

MILANO. “Fatti più in là”, diceva il tormentone delle sorelle Bandiera. ll’Inter arriva Joaquin Correa, uno dei beniamini di mister Inzaghi alla Lazio, e il trentino Andrea Pinamonti passa all'Empoli. E’ lo stesso club toscano ad annunciare il trasferimento attraverso un comunicato nel quale specifica che il calciatore arriva dall'Inter a titolo temporaneo.

Pinamonti è nato a Cles il 19 maggio 1999. Inizia a giocare nella Bassa Anaunia di Denno per poi entrare nel settore giovanile dell'Inter, dove fa tutta la trafila fino ad arrivare in prima squadra. Il debutto da professionista avviene a 17 anni, l'8 dicembre 2016, nella sfida di Europa League contro lo Sparta Praga. E proprio contro l'Empoli, a febbraio nel 2017, l'esordio in Serie A. Nell'estate del 2018 passa al Frosinone, la stagione successiva veste la maglia del Genoa. Nel settembre del 2020 il ritorno all'Inter, dove rimane nella rosa che vince lo scudetto.