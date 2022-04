E’ un’Aquila con gli artigli: battuta Brindisi 96 a 78

TRENTO. In una serata intensa e vissuta in un crescendo di emozioni la Dolomiti Energia Trentino ha vinto questa sera (9 aprile) in casa 96-78 contro l'Happy Casa Brindisi e strappa due punti cruciali per avviare nel migliore dei modi la sua volata finale in regular season.

I bianconeri nel giorno delle 500 partite di Toto Forray in maglia Aquila Basket vincono e appassionano, mostrando solidità difensiva e una selvaggia voglia di vincere: nel coro Trentino spiccano due voci, quelle di Diego Flaccadori e Jordan Caroline.

Il Flacca chiude la sua partita con una delle migliori performance individuali di un giocatore di Trento in Serie A, numeri alla mano: 30 punti, sette rimbalzi, otto assist, 9/13 dal campo, un perfetto 10/10 in lunetta e un ultimo quarto capolavoro in cui confeziona tutte le giocate decisive per l’allungo dei padroni di casa. JC invece aggiunge 20 punti con sette rimbalzi e la schiacciata dell’anno sul finire di terzo periodo.

«Oggi saltano agli occhi le prestazioni di Caroline e soprattutto di Flaccadori, che chiude con 45 di valutazione: la vittoria però è della squadra. Di tutti. Ci aspettano altre cinque partite, ancora più impegnative. Ci serve mantenere questa intensità e questa difesa», il commento di coach Lele Molin.

I bianconeri mercoledì 13 aprile giocheranno sul campo della capolista Virtus Segafredo Bologna nel recupero della 16esima giornata di campionato. Palla a due alle 20.00.