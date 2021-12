Domme Paris vince la libera di Bormio: settimo sigillo sulla pista Stelvio

BORMIO. L'azzurro Dominik Paris è tornato al successo vincendo la discesa libera di coppa del mondo sulla pista Stelvio di Bormio, la sua preferita. Paris - 32 anni e 20/o successo in carriera - vi ha trionfato per ben sette volte, sei in discesa ed una in superG.

Con questo successo, dopo 4 delle 10 gare stagionali, l'azzurro è passato in testa con 227 punti alla classifica di discesa. Con il tempo di in 1.54.63, Paris ha preceduto gli svizzeri Marco Odermatt, sempre più' leader di cdm con 713 punti, che ha chiuso in 1.54.87 e Niels Hintermann (1.55.43). Per l'Italia c'è anche il decimo posto di Matteo Marsaglia.