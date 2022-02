Champions League, L’Itas sul tappeto rosso a Cannes: vince 3-1 e si qualifica per i quarti

CANNES. Missione compiuta in Costa Azzurra per la Trentino Itas. A Cannes, sul campo dei Campioni di Francia in carica, la formazione gialloblù questa sera ha infatti colto al volo l’occasione offerta dai risultati maturati sui campi degli altri gironi, centrando l’obiettivo che aveva messo nel mirino dall’inizio della 2022 CEV Champions League: la qualificazione ai quarti di finale del massimo torneo continentale.



Grazie al successo per 3-1 in terra transalpina e i conseguenti tre punti ottenuti per la classifica, Trentino Volley ha infatti chiuso la Pool E a quota dodici, rientrando quindi nel lotto delle migliori tre seconde di tutti i cinque raggruppamenti, condizione indispensabile per figurare fra le otto migliori squadre d’Europa che da marzo popoleranno il tabellone finale ad eliminazione diretta. Già venerdì 18 febbraio, grazie al sorteggio che la CEV effettuerà in Lussemburgo, Kaziyski e compagni conosceranno l’avversario da affrontare sulla distanza di due gare (andata e ritorno).



Il match di questa sera ha visto la squadra di Lorenzetti alternare buoni momenti di pallavolo ad altri più sofferti, senza però mai perdere di vista l’obiettivo finale, rappresentato dalla vittoria piena. Dopo un avvio di partita col freno a mano tirato, subito sotto 1-7, i gialloblù hanno ritrovato lo smalto dei giorni migliori, vincendo in rimonta il parziale di apertura e dominando il secondo set dall’inizio alla fine. La pausa accusata nel terzo set, perso ai vantaggi, ha costretto Kaziyski e compagni a giocare anche il quarto periodo, momento in cui sono tornati a pungere al servizio (7 ace), a muro (17 vincenti) ed in attacco come avevano fatto nella prima metà del match.

Best scorer trentino ancora una volta Daniele Lavia, in grado di mettere a terra 24 punti col 49% in attacco e 5 muri, ma anche Kaziyski (18 col 58%, due block e due ace) e Michieletto (14 col 50%, due muri e due battute punti) hanno offerto un apporto consistente in una gara che ha visto il ritorno in campo di Lisinac dopo due turni di stop: il centrale serbo si è fatto notare col 73% in primo tempo, 5 block vincenti e un ace, per un totale di 14 punti che hanno rassicurato tutti sul suo stato di forma.

La cronaca del match. Angelo Lorenzetti recupera Lisinac, proponendolo nuovamente al centro della rete in diagonale a D’Heer; il resto dello starting six prevede Sbertoli in regia, Lavia opposto, Zenger libero e la coppia Kaziyski-Michieletto in posto 4. L’As Cannes Dragons risponde con Gelinski al palleggio, Jimenez opposto, Penchev e Sossenheimer schiacciatori, Koncilja e Bregent centrali, Mouiel libero. L’avvio è con il freno a mano tirato per i gialloblù, fallosi in attacco e bloccati in battuta: nel giro di pochi secondi i francesi si portano sull’1-5 e poi sul 2-7 grazie ad un ace di Penchev, situazione che costringe gli ospiti a rifugiarsi in un time out tecnico. Alla ripresa, la Trentino Itas inizia a giocare e con Kaziyski, Michieletto ma anche col muro di D’Heer recupera in fretta break point di svantaggio (5-7 e 8-9). Serve un’ottima serie al servizio di Lisinac, condita anche da un punto in bagher dello stesso serbo e da un contrattacco di Lavia per vedere Trento mettere il naso avanti sul 13-12. In seguito, ci pensano ancora Lavia e Lisinac ad incrementare il tabellone gialloblù (20-17); nel momento decisivo, il sistema di cambiopalla italiano si inceppa. Il Cannes giunge alla parità a quota 20 con Jimenez; torna quindi utile ancora uno spunto di Lavia (23-21) e i cambiopalla di Kaziyski per blindare il primo set, chiuso sul 25-23.

Nel secondo set, dopo il cambio di campo, la musica varia completamente, perché il dominio della Trentino Itas diventa totale. Con Lavia scatenato, gli ospiti prendono subito il largo (7-1, 10-2, 15-4) senza trovare alcun tipo di resistenza da parte degli avversari, nonostante il tecnico Matijasevic lterni diversi effettivi. Lo schiacciatore calabrese detta legge anche dai nove metri, imitato Sbertoli e Michieletto; il 2-0 arriva già sul 25-9.

Il match torna equilibrato nel terzo set, anche per meriti specifici del Cannes che spinge col servizio e lavora bene a muro (5-6 e 6-8). I francesi producono il massimo sforzo con Annicette per provare a scappare via (7-10). Kaziyski ricuce lo strappo sul 15-15 ma in seguito c’è ancora da soffrire perché l’ace del numero 11 di casa consegna un nuovo doppio vantaggio (18-20). La Trentino Itas con Lisinac risale sino al meno uno (21-22) ed annulla con Kaziyski tre palle set (26-26). Michieletto procura il match ball (27-26), ma il Cannes reagisce ancora e con lo stesso Annicette porta la sfida al quarto parziale (27-29).

Il periodo successivo vede i gialloblù tornare assoluti protagonisti del campo, grazie all’avvio sontuoso di Kaziyski ma anche di D’Heer e Michieletto che colpiscono anche a muro (6-3, 10-5, 13-8). Dopo il time out di Matijasevic si scatena anche Lisinac e Kaziyski colpisce dai nove metri (18-10). Il successo finale per 3-1 arriva poco dopo, sul 25-14, con Lavia ancora protagonista.

“Siamo soddisfatti di aver centrato l’obiettivo, che in questo girone, tenendo conto della presenza di Perugia, doveva necessariamente passare per la conquista di almeno quattro vittorie in sei turni e di un buon quoziente set – ha commentato l’allenatore della Trentino Itas Angelo Lorenzetti al termine del match – . Per quanto riguarda la prestazione di questa sera va ammesso che siamo stati altalenanti, con molti alti e bassi, ma credo che dovremmo accettare questa nostra condizione attuale perché gli ultimi dieci giorni vissuti in piena emergenza inevitabilmente si fanno e si faranno sentire. Dobbiamo essere più attenti nell’approccio alla gara e non smettere di giocare quando le cose ci riescono bene”.

I gialloblù faranno ritorno a Trento già nella notte e nei prossimi giorni potranno tirare il fiato, visto che nel ventiduesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2021/22 in programma fra sabato e domenica osserveranno il turno di riposo. La ripresa degli allenamenti è comunque fissata per venerdì mattina; la squadra lavorerà ugualmente nel weekend per preparare il prossimo appuntamento, in programma martedì 22 febbraio a Padova (ore 20.30) per il recupero del diciassettesimo turno da giocare contro i padroni di casa.



Di seguito il tabellino della gara del sesto turno della Pool E di 2022 CEV Champions League, giocata questa sera al Palais Des Victoires.



As Cannes Dragons-Trentino Itas 1-3

(23-25, 9-25, 29-27, 14-25)

AS CANNES DRAGONS: Sossenheimer 7, Bregent 5, Jimenez 5, Penchev 11, Koncilja 2, Gelinski 1, Moueil (L); Batak 2, Demirturek (L), Annicette 12, Klyamar 8, Cveticanin 1. N.e. Gruvaeus e Tschupp. All. All. Nikola Matijasevic.

TRENTINO ITAS: Sbertoli 5, Kaziyski 18, Lisinac 14, Lavia 24, Michieletto 14, D’Heer 6, Zenger (L); Pinali, Sperotto. N.e. Cavuto, Albergati, Podrascanin e De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Strandson di Tallin (Estonia) e Geldof di Amsterdam (Olanda).

DURATA SET: 30’, 17’, 29’, 21’; tot 1h e 37’.

NOTE: 650 spettatori. As Cannes Dragons: 4 muri, 3 ace, 14 errori in battuta, 6 errori azione, 43% in attacco, 42% (20%) in ricezione. Trentino Itas: 17 muri, 7 ace, 12 errori in battuta, 8 errori azione, 56% in attacco, 47% (23%) in ricezione. Mvp Lavia.