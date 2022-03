Aquila, Forray non basta. Alla Blm Group Arena passa Sassari

TRENTO. Al rientro dalla pausa per la finestra Fiba arriva una sconfitta interna per la Dolomiti Energia Trentino, superata dal Banco di Sardegna Sassari 66-74 nel 21esimo turno di campionato di Serie A.

Nel giorno del debutto di Dominique Johnson (11 punti in una partita di grande solidità) e di fronte a una BLM Group Arena frizzante ai bianconeri non è bastata una prova di carattere ma in cui alla fine sono stati troppi i passaggi a vuoto all’interno dei 40’ di gioco, specialmente in attacco.

Sassari strappa due punti pesanti per la classifica e per il morale, raggiungendo proprio l’Aquila a quota 18 in graduatoria ma con due partite da recuperare: ci ha provato in tutti i modi, ma alla fine non è bastato Capitan Toto Forray all’Aquila, il miglior realizzatore dell’incontro a quota 14 punti con 3/3 da tre.