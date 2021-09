Via Claudia Augusta, associazioni alleate per renderla più accessibile a bambini, famiglie e disabili

TRENTO. Un patto di collaborazione per la realizzazione di attività volte a valorizzare un tratto della Via Claudia Augusta, con particolare attenzione alle persone con ridotta mobilità ed al loro coinvolgimento: è il primo risultato della proposta di collaborazione presentata nello scorso mese di aprile nell’ambito del Regolamento per la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dalla Pro Loco Cà Comuna del Meanese, a cui hanno aderito l'Associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale del Trentino – Anffas Trentino onlus e l’associazione di promozione sociale Ecomuseo Argentario.

Alla costruzione del patto hanno collaborato attivamente i servizi Gestione strade e parchi, Cultura, turismo e politiche giovanili e la Circoscrizione di Meano. Alla realizzazione delle attività collabora anche la classe 3A del liceo linguistico Sophie Magdalena Scholl.

Lo scopo principale dei proponenti è quello di rendere fruibile un tratto di percorso della Via Claudia Augusta anche a persone con ridotta mobilità o disabilità intellettiva, a famiglie con bambini piccoli e a persone non vedenti, favorendo la conoscenza del territorio e del percorso storico, valorizzando uno storico simbolo di collegamento tra la civiltà latina e la civiltà germanica e contribuendo a renderlo bello, curato e a tutti accessibile in un’ottica di inclusività.

Tante le attività in programma per la realizzazione del patto di collaborazione, che ha validità fino al 31 dicembre 2022: sistemazione e valorizzazione di alcuni tratti, individuazione e predisposizione di spazi dove poter svolgere attività di animazione per l’approfondimento della conoscenza del territorio, della sua storia, delle sue peculiarità, implementazione e approfondimento delle informazioni relative alla storica via, sia attraverso l'installazione di pannelli tematici chiari ed accessibili descrittivi del territorio e di adeguata segnaletica direzionale, sia attraverso la promozione di strumenti multimediali, promozione anche a livello turistico del percorso della Via Claudia Augusta come opportunità per un turismo slow a livello pedonale e di e.bike.

Tutti i partecipanti del patto, sotto la regia della proponente Pro Loco Cà Comuna del Meanese, collaboreranno concretamente alla sua realizzazione, ognuno offrendo le proprie competenze specifiche. Così l’Ecomuseo Argentario è punto di riferimento per le attività di implementazione della comunicazione, delle informazioni attraverso strumenti multimediali, per la definizione dei testi divulgativi e la realizzazione di moduli didattici. Anffas Trentino onlus, attraverso il Progetto Per.La ed il Laboratorio Easy to Read si impegna a mappare il sentiero, per comprendere il grado di accessibilità e di percorribilità da parte di persone con disabilità sensoriali e motorie, suggerendo anche eventuali proposte risolutive, che verranno realizzate dai competenti uffici comunali, e collaborare alla stesura dei testi dei sette pannelli in linguaggio facile da leggere e da capire (Easy To Read).

Gli studenti del Liceo Sholl si sono invece resi disponibili ad effettuare le traduzioni della cartellonistica dall’italiano all’inglese e dall’italiano al tedesco nell'ambito di un progetto di alternanza scuola lavoro.

Approfondimenti sul patto e sulle iniziative in programma sono disponibili sui siti https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Beni-comuni e www.prolococacomuna.it nella sezione “Inclusività sulla Via Claudia Augusta”.