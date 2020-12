Vax day: all’infermiera Ines la prima vaccinazione a Trento

TRENTO. E' giunta a Trento a Bolzano la prima consegna di vaccini anti Covid. I furgoni dell'esercito sono stati scortati dai carabinieri. In mattinata all'ospedale Santa Chiara di Trento è stata vaccinata un'infermiera dell'unità operativa di Anestesia e Rianimazione, Ines Antoniani, in presenza del governatore Maurizio Fugatti e dell'assessora Stefania Segnana.

"Mi sono vaccinata perché credo nella scienza, così difendo i miei familiari e i miei pazienti"

"Mi sono vaccinata perché credo nella scienza, così difendo i miei familiari e i miei pazienti" Le prime parole di Ines Antoniani, infermiera della Rianimazione dell'ospedale Santa Chiara di Trento, la prima in Trentino a ricevere il vaccino anti-Covid (video Daniele Panato)

Le prime dosi sono anche giunte agli ospedali di Rovereto e di Cles, mentre sono in viaggio quelle destinate a Tione, Borgo, Cavalese e Arco.































Vax day, consegnate a Trento le prime dosi del vaccino: le foto Il Vax Day è scattato anche a Trento: sono infatti arrivate nel capoluogo trentino le prime 100 dosi per l'avvio della campagna vaccinale. Il carico è atterrato all'aeroporto di Verona dove è stato preso in consegna dai guastatori alpini della Brigata Julia che Io hanno trasportato presso la loro caserma. L'infermiera Ines Antoniani è stata la prima a ricevere il vaccino (foto Daniele Panato)

Sempre in mattinata, all'ospedale di Bolzano saranno effettuate le prime vaccinazioni a un'infermiera, due anziani e il virologo bolzanino Bernd Gaensbacher. Le 145 dosi di vaccino sono state consegnate dall'Esercito italiano ed accompagnate dai Carabinieri all'ospedale di Bolzano. Il vaccino è stato preso in consegna dalla direttrice del Servizio farmaceutico, Alicia Tavello. In giornata si inizierà con le prime vaccinazioni; altre 5.850 dosi arriveranno nei giorni successivi.