Discarica di Imer, Fugatti annuncia la chiusura entro giugno 2022

IMER. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha illustrato ai sindaci del Primiero e a una delegazione del comitato locale contrario alla riapertura della discarica in località "Salezzoni", a Imer, i contenuti di una bozza di protocollo d'intesa sull'utilizzo temporaneo della discarica, in vista della chiusura definitiva. A quanto riporta una nota, una volta firmato, il protocollo impegnerà la Provincia di Trento e il Comune di Imer a concludere i conferimenti entro giugno 2022.

Si prevede una quantità massima di rifiuti collocabili di circa ulteriori 8.000 tonnellate, al di sotto delle ipotesi iniziali. Poi la discarica verrà dichiarata definitivamente esaurita. L'indicazione sarà inserita anche nel 5/o aggiornamento del Piano provinciale relativo alla gestione dei rifiuti urbani, che andrà in approvazione entro la fine dell'anno e che prevederà la chiusura definitiva della discarica di Imer.

"Se ci fosse stata la possibilità di non riaprire il sito di Imer - ha detto Fugatti - l'avremmo colta, perché non è nostra intenzione prendere decisioni non condivise dai territori. Se però ci sono ipotesi migliorative dal punto di vista tecnico in merito al percorso che stiamo intraprendendo, siamo pronti a confrontarci". I rappresentanti del comitato hanno ribadito le ragioni della contrarietà alla riapertura della discarica.