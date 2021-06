Altri passi verso la normalità. Da oggi, infatti, entra in vigore la nuova ordinanza che prevede una serie di ritrovate libertà: scatta di fatto il via libera "totale" per bar e ristoranti, considerato che pranzo o cena, interno o esterno, giorno festivo o no, tutto sarà aperto. Ma c'è anche l'ok ai circoli anziani e ai parchi avventura, oltre a disposizioni meno rigide per le scuole.