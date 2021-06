Vaccini, Pd all’attacco: “Centro di Mattarello inadeguato, puntare sul Cte”

TRENTO. Sfruttare gli spazi del Cte di Trento, ora utilizzati nel fine settimana dalla Croce Rossa, per ridurre i disagi alla popolazione legati all'accesso al centro vaccinale drive through di Mattarello. Lo chiede con una mozione in Consiglio provinciale il Pd. Secondo i consiglieri dem, la struttura di Mattarello è inadeguata per la viabilità e per le temperature, una situazione che creerebbe problemi anche al personale, "come testimoniano - si legge in una nota del Pd - anche il ritiro della disponibilità di vari volontari e l'aumento dei casi di malattia tra i dipendenti dell'Azienda sanitaria lì impegnati".

Il centro di Trento Sud - osserva ancora il Pd - potrebbe essere, invece, utilizzato come valvola di sfogo in caso di necessità, "mentre si ritiene necessario vaccinare le persone anziane e i soggetti fragili esclusivamente presso il Cte". Nella mozione si sollecita anche a completare l'infrastruttura del drive through di Trento sud con ulteriori spazi coperti, sistemi di bagnatura del fondo ghiaioso, uscite di emergenza, servizi di ristoro, così come a migliorare e a mettere in sicurezza l'accesso dei ciclisti e dei pedoni.