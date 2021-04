Vaccinazioni, dopo l’ingorgo di ieri a Trento Fiere oggi niente code

TRENTO. Nessun ritardo, né coda, anzi, tutti in anticipo sui tempi previsti e l’orario dell’appuntamento stampato sulla convocazione. Questo accade oggi, 17 aprile, nel padiglione al piano rialzato di Trento Expo, dove proseguono a ritmo serrato ed in perfetto ordine, le vaccinazioni.

Dopo l’incidente di percorso della giornata di venerdì, quando a causa di un errore nella definizione degli appuntamenti nella stessa fascia oraria si erano ritrovate numerose persone, che alla fine hanno creato una lunga coda. Per smaltire la stessa, era stato chiamato in servizio personale aggiuntivo che aveva provveduto sia alla somministrazione che a svolgere le pratiche di accettazione. Erano stati in pochi a rinunciare, mentre dopo qualche mugugno, anche a causa del fastidioso vento che soffiava sempre nel piazzale di Trento Expo: alla fine tutti, attorno a mezzogiorno, avevano ricevuto la loro dose di vaccino (Pfizer).

Oggi la coda è inesistente, tutti 10 i box sono in attività, potenziati anche gli infermieri agli sportelli di accettazione e di anamnesi. Al termine e questa è una novità, un’infermiera registra l’uscita; in precedenza i cittadini vengono informati che a breve, al proprio domicilio, arriverà la documentazione attestante l’effettuata vaccinazione, prima e seconda dose. C.L.