Un logo per le produzioni agricole biologiche del Comune di Trento

TRENTO. È Alessandra Ricotti la vincitrice del bando di concorso predisposto nello scorso mese di novembre dal servizio Sviluppo economico, studi e statistica – progetto Agricoltura e promozione del territorio per la creazione di un logo identificativo delle produzioni agricole biologiche del Comune di Trento.

Il logo, che si aggiudica il premio di 3mila euro, verrà messo a disposizione delle aziende agricole biologiche della città e contrassegnerà tutte le iniziative e le attività legate al mondo del biologico quali ad esempio i biopercorsi.

Notevole la risposta al bando: sono state infatti presentate 153 proposte, di cui 116, senza vizi formali, sono state analizzate dalla commissiona esaminatrice. Al termine della procedura sono 36 le proposte risultate idonee, avendo ottenuto un punteggio di almeno 70 su 100.

Ecco un breve estratto dalla relazione di presentazione del logo vincitore: «Nella realizzazione di un logo che promuovesse le produzioni biologiche presenti nel Comune di Trento, ho lavorato sull’interpretazione di questo concetto e ho scelto di rappresentare in maniera molto schematica una sorta di ciclo della natura, composto da diversi elementi: il sole, la semina, il germoglio, l’ape, l’uva. Sullo sfondo, a rappresentare la città, le tre famose torri: Vanga, Verde e Civica, tra gli edifici storici simbolo di Trento. Volevo che l’identità visiva riflettesse un senso di positività e la scelta del colore è caduta spontaneamente sul verde, il colore della natura, della fortuna, che favorisce la riflessione e la calma. Gli elementi chiave del marchio sono stati presi come riferimento per sviluppare l’intera immagine coordinata. Creando un vero e proprio linguaggio visivo costituito di simboli che in accompagnamento al logo, aiutassero a raccontare questa realtà».