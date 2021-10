Trento, stop ai diesel euro 3 ma c’è la deroga per i mezzi commerciali

TRENTO. Sì del Comune di Trento alla deroga per i mezzi diesel euro 3 utilizzati per attività commerciali, imprenditoriali e artigianali: non rientreranno quest’inverno nelle limitazioni antismog che scatteranno dal 1° novembre.

Dopo un confronto con le associazioni di categoria, il Comune ha accolto la richiesta che era stata avanzata per i mezzi adibiti al trasporto merci (categorie N1-N2-N3).

"La decisione - informa una nota - è stata presa in considerazione dei tempi troppo ristretti a disposizione delle ditte, causa anche il periodo pandemico ancora in atto, per l'eventuale rinnovo dei mezzi”.

Ad essere penalizzati sarebbero stati i veicoli commerciali i cui intestatari hanno preferito non cambiare i propri automezzi, dando la precedenza a spese più urgenti. Se il divieto fosse stato confermato molti sarebbero costretti ad acquistare un nuovo mezzo, oppure a sospendere temporaneamente la propria attività.

Questione sollevata nei giorni scorsi anche dal Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia che aveva chiesto una decisione di buon senso da parte dell'Amministrazione Comunale che escluda dal provvedimento i veicoli ad uso commerciale fino alla stagione invernale 2022-’23, dando così la possibilità ai titolari di potersi adeguare al divieto, programmando la sostituzione dei mezzi fuori norma.

“Chi usufruisce della deroga – precisa il Comune – dovrà conservare nel veicolo un'autocertificazione redatta dal proprietario in cui si dichiara che il mezzo è utilizzato per attività previste dall'ordinanza sindacale. Inoltre, a fine statistici, sarà obbligatorio darne comunicazione alle proprie associazioni di categoria oppure al Comune di Trento”. D.P.