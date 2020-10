Trento, scontro fra bici a Piedicastello, in due all'ospedale

TRENTO. Due persone sono rimaste ferite in maniera seria in uno scontro fra biciclette avvenuto stamani, 23 ottobre, a Trento, in via Brescia.

Si tratta di un'anziana e di un uomo, entrambi trasportati all'ospedale Santa Chiara in ambulanza.

La dinamica è al vaglio della polizia locale: sembra che la donna stesse per attraversare sulle strisce nelle vicinanze della stazione di servizio quando sarebbe stata travolta dal ciclista che scendeva verso la città.