Trento, Ostello aperto ai senzatetto dal 26 dicembre

TRENTO. A partire da sabato 26 dicembre il Comune di Trento mette a disposizione delle persone senza dimora che vivono in città l'ostello Giovane Europa in via Torre Vanga, chiuso temporaneamente da oggi a causa delle limitazioni imposte agli spostamenti dall'emergenza sanitaria. L'ostello può accogliere un massimo di 50 persone dalle 18 alle 9.30.

Il servizio di accoglienza, a cui si accede secondo il consueto canale dello sportello dedicato alle persone senza dimora, offre anche la prima colazione.

La decisione - precisa il Comune - è maturata in queste ore d'intesa con i competenti uffici della Provincia autonoma di Trento, anche in considerazione della difficoltà nel trovare spazi disponibili e adeguati all'accoglienza sul territorio comunale.

"Era urgente e doveroso dare un riparo a queste persone fragili, tanto più che nei prossimi giorni è prevista un'abbondante nevicata”, dice il sindaco Franco Ianeselli. “Siamo convinti che Trento debba confermare con i fatti, e non solo a parole, di essere una città sociale, capace di accogliere e di stare vicina a chi vive un momento di difficoltà”.