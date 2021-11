Trento, il parcheggio “selvaggio” sulla sosta degli autobus: «Almeno 20 auto in 15 minuti»

TRENTO. A Trento la questione parcheggi è tra quelle che da sempre fanno più discutere. Sempre più spesso le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno puntato sulla creazione di parcheggi di attestamento raggiungibili con i mezzi pubblici, mentre per il centro città nel corso degli anni sono aumentati gli stalli a pagamento, sia interrati che sulle strisce blu.

Insomma: più si cerca di parcheggiare vicino al centro, più il prezzo della sosta aumenta, mentre più ci si allontana più c’è la possibilità di trovare un posto senza mettere mano al portafoglio. Certo, ci sono anche degli stalli bianchi a disco orario ma la sosta consentita è molto breve e soprattutto trovare un posticino libero è quasi come vincere alla lotteria oppure la sosta è (giustamente) breve e gli appuntamenti che abbiamo non ci consentono di terminare le commissioni prima che il disco orario scada e il rischio di trovarsi una multa sul parabrezza aumenti.

E poi c’è chi approfitta del primo spazio che trova per un parcheggio, diciamo così, di fortuna ma assolutamente non consentito.

Angela ha inviato una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it per porre l’attenzione su quello che accade in viale San Francesco d’Assisi.

«Buongiorno, vorrei segnalare che davanti al cinema Modena, dove dovrebbero fare sosta gli autobus e le corriere per far salire i passeggeri, spesso e volentieri si fermano tre o quattro macchine che occupano tutta la zona sosta. Chi per prendersi un caffè o per andare a fare qualche commissione volante in via Galileo Galilei o chissà dove o c'è chi si dà appuntamento per prendere un passaggio. Lasciano le macchine in sosta o non si curano degli autobus in arrivo».

La scena, dice Angela, si ripete continuamente: «Se fossi della polizia municipale, l’altro giorno nel giro di 15 minuti avrei multato sicuro una ventina di automobilisti».

