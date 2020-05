Trento, due multati perché in visita a persone che non erano "congiunti"

TRENTO. Due persone multate perché andavano a far visita a persone non rientranti nella categoria dei congiunti e verifiche anche su 29 esercizi pubblici e attività commerciali. Questo il bilancio dei controlli effettuati ieri dalla Polizia locale di Trento-Monte Bondone.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno sanzionato un esercente, titolare di negozio etnico di via Prepositura, perché non rispettava la prescrizione di mettere a disposizione guanti e liquido igienizzante per i suoi clienti.

Alla Portela, dove il Comune ha istituito un presidio fisso dopo le lamentele dei residenti, gli agenti hanno denunciato un cittadino extracomunitario che deteneva marijuana per uso personale. Prosegue inoltre l'attività di controllo dei parchi pubblici sia da parte della Polizia locale come anche da parte degli Alpini.