Trento, controlli della polizia locale alla Portela, un Daspo per ubriachezza

TRENTO. Anche nella giornata di ieri sono proseguite le attività di controllo della polizia locale di Trento. Sono state effettuate verifiche anche su 32 esercizi pubblici e attività commerciali, ma non è stata segnalata alcuna violazione.

La polizia locale - si legge in una nota del Comune - ha intensificato l'attività di controllo della zona di piazza S. Maria Maggiore, della zona Portela e del parco di piazza Dante. In piazza S. Maria Maggiore nella serata di ieri è stato sanzionato un uomo in stato di manifesta ubriachezza e sottoposto a Daspo con ordine di allontanamento.

L'attività di controllo nei principali parchi cittadini è proseguita su tutta la città per l'intera giornata con particolare attenzione al parco di piazza Dante, di Melta, delle Albere, di Gocciadoro, delle Coste, anche con il supporto degli Alpini.