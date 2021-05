Torna a Trento la Fiera delle scale: piazza Duomo giardino fiorito

TRENTO. Tutto pronto per domani, domenica 9 maggio, dopo l’antipasto di oggi con il ritorno del mercatino dei Gaudenti in piazza Garzetti– per la Fiera delle “Sante Cros”, per i trentini d’antan, detta semplicemente quella delle scale. Che dal 1700 si svolge sempre - tranne lo scorso anno causa virus - la prima domenica dopo il 3 di maggio.

Fiera delle scale, per via dell’articolo che nei secoli è andato per la maggiore, ovvero gli attrezzi che un tempo servivano per il lavoro nei campi. Tutti rigorosamente fatti a mano. E che ora non ci sono più, innanzitutto perché vietati dalle norme antinfortunistiche poi perché sono venuti meno, uno alla volta, gli artigiani che le realizzavano. Le lunghissime scale un tempo erano appoggiate alle antiche mura di piazza Fiera poi sono migrate in piazza Duomo ed infine si sono ridotte a dei modellini utili solo come soprammobili.

La conferma della fiera, è stata data giovedì scorso nel corso del tradizionale mercato del giovedì da Fabrizio Pavan, referente Anva, Associazione nazionale venditori ambulanti del Trentino nonché vicepresidente di Confesercenti, che ha confermato quanto anticipato dal sindaco Franco Ianeselli. Pavan che ha poi partecipato con i suoi affiliati, alla grande fiera di Cles, svoltasi domenica scorsa, uno dei più importanti appuntamenti per le valli del Noce. Commenta Pavan in merito alla fiera di domani: “Quando Comune di Trento, Provincia ed Associazioni si mettono assieme per riaprire la città, in sicurezza proviamo a passare una bella domenica nel centro di Trento. Piazza Duomo sarà un giardino fiorito, attorno le proposte e le offerte dei commercianti su area pubblica, assieme a bar, ristoranti e commercianti in sede fissa. La città viva con un commercio vivo; saranno 130 imprese del settore che andranno dal settore florovivaistico, alle proposte di moda, passando ovviamente per l’oggettistica”.

Si dice che nel ‘700 le mura di Piazza Duomo, nella prima o seconda domenica di maggio, si ritrovassero letteralmente coperte di scale. La Fiera di Santa Croce, chiamata così perché si svolgeva nell'omonima via, in corrispondenza di quelli che per tutti i trentini sono i Tre Portoni, venne istituita verso il 1700 ed era specializzata nel mercato delle scale di legno, brente, gerle ed altri attrezzi agricoli e domestici, non solo di legno. C.L.