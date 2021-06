A Trento si torna a fare “sport nel verde”, tutti gli eventi in programma

TRENTO. Il lento ritorno alla normalità significa anche la possibilità di riappropriarsi dei luoghi della città e del proprio tempo libero. Ecco che il Comune di Trento ha messo in calendario una serie di appuntamenti per tornare a praticare sport, o comunque fare del movimento, in parchi e giardini.

Nel mese di giugno Sport nel Verde propone le seguenti attività motorie: attività di gruppo (volano, volley, basket, danza…) per ragazzi con la Cooperativa Sociale Arianna: lunedì 21 e 28 giugno dalle 14.30 alle 17 al Giardino Canova in via Paludi a Gardolo; basket in carrozzina per tutti con Asd Albatros Trento: mercoledì 16 giugno dalle 18 alle 20 al Giardino di Piazza Venezia a Trento; flamenco per tutti con Aps Flamenco Miel y Limón: mercoledì 9, 16 e 23 giugno dalle 19 alle 20.30 al Giardino Maria Teresa d’Asburgo (ex Giardino della Clarina) in via Anna Frank a Trento; ginnastica funzionale per adulti con Apd Rari Nantes Trento: tutti i martedì e i giovedì di giugno dalle 19.30 alle 20.15 al Giardino Alexander Langer (ex Giardino del Salè) in via Marsala a Trento; kick boxing e yoseikan budo per bambini con Asd Budo No Michi: tutti i martedì e i giovedì di giugno dalle 17.15 alle 18.15 al Giardino Massimiliano I d’Asburgo (ex Giardino di Cristo Re) in via Lungadige Luigi Braille a Trento; minibasket per ragazzi con Arcobaleno Basket: mercoledì 9, 16 e 30 giugno dalle 17 alle 18 al Centro Sportivo Valnigra di Villazzano, martedì 15 e mercoledì 23 giugno dalle 17 alle 18 al Giardino Oltrecastello in via della Resistenza a Povo, giovedì 17, 24 e martedì 29 giugno dalle 17 alle 18 al Giardino Carlo Firmian in via dell’Albera a Martignano; qwan ki do con Apd Rén: tutti i mercoledì di giugno al Parco Fratelli Michelin al Quartiere delle Albere dalle 18.30 alle 19.20 per bambini; dalle 19.30 alle 20.30 per adulti.

La partecipazione alle attività è gratuita e non richiede alcuna prenotazione. In caso di maltempo le iniziative saranno annullate. Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. Durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria non è necessario indossare la mascherina ma si raccomanda il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri. Al termine dell’attività è necessario indossare la mascherina ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. C.L.