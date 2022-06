A Trento piante sradicate e rami spezzati: è il bilancio del violento temporale

TRENTO. Piante sradicate e rami strappati sono il bilancio del violento acquazzone accompagnato da un forte vento che per circa una mezz’ora si è abbattuto su Trento. Un grosso albero è caduto a lato del palco allestito al Giardino Massimiliano I d’Asburgo in via Lung'Adige Luigi Braille nel rione di Cristo Re per il concerto che si è svolto sabato sera. Fortunatamente nessun danno alle persone, ma nemmeno alle cose, ma gli sradicamenti testimoniano la forza del vento.