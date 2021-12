Trentino, domani scatta la zona gialla: mascherine obbligatorie anche all’aperto

TRENTO. Da domani (lunedì 20 dicembre) il Trentino entra – per almeno 15 giorni - in zona gialla, secondo le classificazioni di colore delle regioni legate all’andamento dell’epidemia Covid.

La novità principale è rappresentata dall’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Per chi ha il Super Green Pass (vaccinati o guariti) non cambia nulla rispetto alla zona bianca. Chi non è vaccinato o guarito, invece, non può (come ora) sedersi all'interno di bar e ristoranti, andare al cinema, teatri, musei, concerti, stadi, discoteche, feste e cerimonie.

La differenza per il Trentino è data dall’ultima ordinanza del governatore Fugatti di qualche giorno fa che ha introdotto l’obbligo di Super Green Pass anche per le consumazioni al banco.

Non ci sono coprifuoco o limiti di orario per attività o spostamenti, così come resta libero l’accesso ai negozi.

Per lavorare resta l'obbligo del Green Pass "base".

Chi non ha il Green Pass non può salire sui mezzo di trasporto (pubblici e private), non può utilizzare gli impianti di risalita (se non quelli completamente aperti), non può fare visita a parenti in ospedale o Rsa.