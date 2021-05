Rovereto: il Comune abbassa le rette della scuola musicale Zandonai

ROVERETO. “Abbiamo cercato di venire incontro alle famiglie di Rovereto che desiderano avvicinarsi alla musica e a coloro che già vi si dedicano abbassando le quote d’iscrizione e le tariffe della Civica Scuola Musicale. Si tratta di un piccolo gesto che speriamo possa contribuire ad una normale ripresa delle attività”.

Così l’Assessora e Vicesindaca Giulia Robol, che ha varato il nuovo piano tariffario per la Civica Musicale. Nella stessa seduta di Giunta è stata anche prorogata la convenzione con la Scuola musicale Jan Novak Scarl di Villa Lagarina per il sostegno dell’attività di formazione musicale e strumentale a favore degli allievi residenti nel Comune di Rovereto.

“L’educazione alla musica è una opportunità che dobbiamo garantire alle famiglie della nostra città e le scuole presenti sul territorio, dove le allieve e gli allievi hanno la possibilità di crescere, di confrontarsi, di apprendere non solo l’uso degli strumenti e la comprensione dei diversi generi, ma offre anche strumenti per interpretare al meglio la contemporaneità, perché chi studia e fa musica impara ad avere una visione critica, a leggere il mondo oltre le note musicali ”.

Il nuovo piano tariffario prevede una diminuzione generale delle rette, giustificata dalla difficile situazione economico sanitaria in cui versano le famiglie causa pandemia, prendendo atto che gli importi sono in linea con le altre Scuole musicali trentine.

Se da una parte il nuovo piano tariffario comporterà minor entrate nelle casse comunali di circa 8.000 euro ad anno scolastico, dall’altra l’auspicio è che il numero di iscritti possa mantenersi eguale se non in crescita, nonostante il momento particolare.

Per quanto riguarda la Scuola Novak, la convenzione prevede il sostegno delle attività di formazione musicale e strumentale a favore degli allievi frequentanti che la frequentano e sono residenti nel Comune di Rovereto, per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, prevedendo la possibilità massima di proroga della stessa per altri due anni scolastici come definito nell’art. 9, comma 2 della Convenzione citata, quindi per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. Da una valutazione congiunta fra il Comune e la Scuola Musicale Jan Novak scarl, avvenuta nel mese di aprile in un incontro di verifica, è emersa la soddisfazione di quanto realizzato tramite convenzione.