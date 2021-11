Il mistero della mamma di 43 anni scomparsa nel lago di Garda

Altri 37 milioni di euro sono stati inseriti nella manovra finanziaria provinciale per i dipendenti pubblici del sistema provinciale. Si tratta di risorse che la Giunta provinciale mette a disposizione per il contratto del pubblico impiego relativo al periodo 2019-2021 e si sommano ai 30 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno dei tre anni 2019-2021) che la Giunta provinciale ha già impegnato per il riconoscimento della vacanza contrattuale.