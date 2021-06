Regione, nel bilancio 1,6 milioni arrivano dalle restituzioni degli ex consiglieri

TRENTO. Ammonta a 242 milioni di euro l’assestamento di bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023.

Di particolare impatto è la voce delle entrate tributarie che quest’anno, fra saldi, gettiti arretrati e revisione delle entrate di competenza, ammonta a ben 66 milioni di euro. 22 milioni arrivano invece dal consiglio regionale, mentre 2,7 provengono da entrate diverse.

La fetta più grossa di questa manovra finanziaria spetta, invece, all’avanzo di amministrazione con 150 milioni di euro che vengono messi a disposizione nell’esercizio 2021.

È presente anche un gruzzolo da 1,6 milioni di euro che arriva dalle restituzioni degli ex consiglieri regionali e saranno destinati, come già accaduto in precedenza, al fondo per le famiglie e per l’occupazione.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in Regione come ha anche certificato la Corte dei conti – ha sottolineato il Presidente Arno Kompatscher. Numeri che documentano la buona amministrazione e una corretta amministrazione delle risorse da parte delle strutture della Regione”.