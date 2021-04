“Primavera in musica e Resistenza” per il 25 aprile in Trentino: tra social e piazza

TRENTO. Sarà un 25 aprile, festa della Liberazione, diverso dagli anni scorsi, su questo non ci sono dubbi ma per quanto possibile, in presenza, rispetto allo scorso anno, quando si svolte solamente on line. La “certificazione”, dell’importanza dell’evento e della sua proposta alla popolazione, si è avuta nella conferenza – questa sì tramite Zoom – con la partecipazione di Andrea La Malfa (foto), presidente di Arci del Trentino, assistito da Joshua De Gennaro, dall’assessora comunale alla cultura Elisabetta Bozzarelli e collegato telefonicamente da Mario Cossali, presidente Anpi del Trentino.

Quella che è stata illustrata è una “Primavera in musica e Resistenza” tra social e piazza, nel rispetto delle norme, con momenti di riflessione, mostre, musica. Così, dicono gli organizzatori - festeggeremo ancora il 25 Aprile, insieme.

Si parte domani, 22 aprile, alle 20.30 sulla pagina Facebook di Arci del Trentino con un incontro online con Renato Ballardini, partigiano ed avvocato e con Laura Gnocchi, giornalista.

A seguire, domenica, quindi dal 25 aprile al 2 maggio in piazza Battisti verrà allestita e sarà visitabile la mostra “Storie della Resistenza”. Sono 15 storie di partigiane e partigiani arricchite dai disegni di “Roby il Pettirosso”: sono le storie di Ada Gobetti, Giorgio e Giovanni Amendola, Ancilla Marighetto e Clorinda Menguzzato, Ferdinando Tonon, Germano Nicolini, Gianantonio Manci, Gina Galeotti Bianchi, i fratelli Cervi, i fratelli Gozzer, Maria Assunta Lorenzoni, Mario Pasi, Renato Ballardini, Rita Rosani, Sandro Pertini, Tina Anselmi.

Tramite QR sui pannelli espositivi sarà possibile ascoltare le storie e le interviste dei protagonisti.

Il 25 aprile dalle ore 14 alle 17.45 in piazza Battisti, inaugurazione della mostra e visite guidate; cinque sono i percorsi previsti cui si potrà accedere e partecipare solamente previa preiscrizione; saranno ben 15 i volontari accompagnatori

Il modulo di prenotazione per la visita guidata alla mostra si trova su: https://forms.gle/LgVdMVhqBNfvdqYC6

Le visite guidate avranno durata di circa 45 minuti, i volontari delle Associazioni che insieme ad Arci del Trentino hanno collaborato all'iniziativa racconteranno 5 storie. La visita è gratuita e nel rispetto delle normative anti covid.

Il 25 aprile dalle 19 alle ore 20.30 sulla pagina Facebook di Arci del Trentino e di Sanbaradio, “Concerto della Liberazione” per tenere viva la tradizione del concerto, in attesa di realizzarne una mega nel 2022. La Line up del 25 aprile, dalle 19: Cartapesta, Caterina Cropelli, Luciano Forlese.

Alla realizzazione degli appuntamenti – che oltre a Trento si svolgeranno a Castello Tesino, Rovereto, Riva del Garda, Pieve di Bono ed in molti paesi della Vallagarina – partecipano: Arci del Trentino con il sostegno dell'Assessorato alla cultura della Provincia; Comune di Trento Assessorato alla cultura in collaborazione con: Aps Dulcamara - Cafè de La Paix; Aps Pequod - L'Arsenale; Anpi del Trentino; Cgil del Trentino; Deina Trentino; Udu Trento; Arcigay del Trentino; Presidio universitario Libera “Fava”; Amnesty Trento; Rete degli Studenti Medi di Trento; Sanbaradio.