Piné, domani l’ultimo saluto a Silvano Fedel: funerale in forma strettamente privata

BASELGA DI PINE’. Si terranno domani ma in forma strettamente privata i funerali di Silvano Fedel, l’atleta appassionato di ultra running originario di Miola di Piné trovato morto martedì sui monti del Bleggio Superiore.

Il 55enne residente a Civezzano era scomparso nella giornata di venerdì 1 aprile, quando non aveva fatto rientro a casa dopo essere uscito nella tarda mattinata per una corsa in montagna.

Fedel, personaggio molto noto nel molto sportivo, era il titolare della Pinetana Polli: attività che lo aveva fatto conoscere anche al di fuori dell’altopiano. Il suo furgone infatti si spostava durante la settimana a Roncegno, Cembra, Folgaria, Calceranica, Lavis e Povo.

Ci sono voluti purtroppo alcuni giorni per ritrovare il corpo senza vita dell'uomo: l'avvistamento è stato possibile grazie a un sorvolo dell'elicottero, che è stato attivato per controllare delle tracce avvistate nella neve, in un luogo troppo impervio per essere percorso dalle squadre via terra.

Domani l’ultimo saluto in forma privata, mentre i familiari e gli amici più cari lo ricorderanno anche sabato in un locale nella zona di Fornace, dove abitava.