Nuvole di polline a Piné. La natura ricostruisce il bosco distrutto da Vaia

BASELGA DI PINE'. "A prima vista sembrerebbe nebbia, evaporazione delle rugiade notturne o fumo, ma non è nulla ti tutto questo! Sono delle nuvole di polline!". Così commenta Alberto Moser, dell'Università di Trento, le suggestive immagini da lui realizzate nei giorni scorsi a Faida di Piné e postate su Facebook.

"In questo periodo sull’Altopiano di Pinè si può osservare questo particolare fenomeno della natura ovvero delle spettacolari nuvole di polline rilasciato dalla fioritura degli abeti rossi. Sullo sfondo del video il paese di Montagnaga di Pinè ed in lontananza il Bondone.

Dopo la distruzione di moltissimi ettari di boschi per mano della tempesta Vaia questa straordinaria natura provvede al rimboschimento".